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Глава КБР Казбек Коков провел совещание по вопросам поддержки мобилизованных

Глава КБР Казбек Коков провел совещание по вопросам поддержки мобилизованных

18.10.2022 | 22:58
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сегодня провел совещание по вопросам поддержки мобилизованных, подведения итогов социально-экономического развития региона за 9 месяцев и готовности республики к зимнему периоду. Поддержка мобилизованных и добровольцев из Кабардино-Балкарии стала одной из главных тем встречи Главы республики и членов кабинета министров. Казбек Коков напомнил, что руководители муниципалитетов должны держать с семьями участников спецоперации постоянную связь и помогать им в случае необходимости. Также предполагается поддержать семьи с помощью различных выплат, которые обеспечит республиканское правительство. На встрече подвели предварительные итоги социально-экономического развития Кабардино-Балкарии за девять месяцев этого года. В промышленности отмечается рост производства за счет увеличения заказов из-за введенных санкций. Появились новые рабочие места. В АПК республики одним из достижений назвали увеличение числа участков, где высаживают многолетние растения. Это дало дополнительно больше 40 тысяч тонн фруктов. В малом бизнесе зафиксирован рост количества самозанятых. Сейчас их в Кабардино-Балкарии около 50 тысяч. Говорили и о развитии туризма. На совещании обсудили проект республиканского бюджета на 2023 год, а также готовность региона к зимнему периоду. Глава Кабардино-Балкарии поручил обеспечить эффективную координацию работы управляющих компаний. Главам администраций рекомендовано оперативно реагировать на обращения граждан... Тема ЖКХ была одной из главных на встрече. Отмечено, что на федеральном уровне появится много дополнительных программ, которые позволят модернизировать отрасль. Речь в частности идет о водо- и теплоснабжении, дорожном строительстве. Не меньше ста дворовых территорий за счет бюджета республики благоустроят в ближайшие несколько лет, сообщил Глава Кабардино-Балкарии. Это позволит кардинально изменить ситуацию в жилищном хозяйстве, подчеркнул Казбек Коков. По итогам совещания Казбек Коков дал поручения участникам встречи.   https://t.me/vestikbr
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