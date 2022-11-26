Глава КБР Казбек Коков провел совещание по вопросам инвестиционного развития

Глава КБР Казбек Коков провел рабочее совещание, на котором были рассмотрены вопросы реализации инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. В совещании приняли участие министр экономического развития КБР Борис Рахаев, министр промышленности, энергетики и торговли КБР Шамиль Ахубеков, глава Местной администрации г.о.Нальчик Таймураз Ахохов. Речь, в частности, шла о возобновлении добычи вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении. Строительные работы идут по графику. Глава республики поручил активнее взаимодействовать с инвестором и своевременно оказывать необходимую поддержку. «Стратегический проект имеет значение в масштабах страны и реализуется по поручению Президента России», - отметил Казбек Коков. Также обсуждены этапы создания индустриальных парков и технопарков на территории республики. Один из них планируется развернуть в промышленной зоне Нальчика с целью развития на его базе легкой промышленности. Напомним, по итогам недавней встречи Главы КБР Казбека Кокова с заместителем Председателя Правительства РФ – министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым поддержку на федеральном уровне получил инвестиционный проект строительства крупного текстильного завода. Инвестором выступает один из ведущих отечественных производителей. На совещании прозвучало, что практически решен вопрос расширения швейного производства в Баксане, где на январь намечен запуск новых производственных площадей на 250 рабочих мест. Рассматривается создание аналогичного производства в Урванском районе. Актуальной остается тема увеличения номерного фонда гостиниц и санаториев в Нальчике. В столице республики реализуются несколько крупных инвестиционных проектов. Это, в том числе, гостиницы на проспекте Ленина, по улице Лермонтова рядом с центральным парком, а также на месте бывшей курортной поликлиники и санатория «Терек». Всего планируется создание дополнительно 7 тысяч мест размещения. Участники совещания также обсудили преимущества территориального зонирования и развития курортной зоны Нальчика в соответствии с комплексным мастер-планом, по которому уже обустроена набережная реки Нальчик, благоустраиваются места рекреации. Был затронут и вопрос реконструкции здания старой водогрязелечебницы. Глава республики поручил проработать концепцию и представить дизайн-проект, который будет предусматривать сохранение первоначального архитектурного стиля здания и его функциональную направленность, дополненную местами размещения и центром развития народных промыслов и ремесел. Кроме того, предполагается благоустройство прилегающей территории в контексте парковой зоны.