Глава КБР Казбек Коков провел совещание по вопросам цифровой трансформации региона

Вопросы цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления были обсуждены на совещании c членами правительства и руководством муниципальных администраций, сообщается на портале Главы и Правительства Кабардино-Балкарии. Глава КБР Казбек Коков акцентировал, что цифровизация отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления является сегодня важной стратегической задачей, одним из ключевых условий эффективной работы. «Цифровая трансформация - это одна из пяти национальных целей развития страны до 2030 года, обозначенная Президентом Российской Федерации и направленная на повышение качества жизни людей. Правительством страны уделяется особое внимание вопросам цифрового развития регионов, необходимо обеспечить проведение цифровой трансформации ускоренными темпами», - подчеркнул Казбек Коков. Информацию о проводимой работе и ее результатах представили министр цифрового развития КБР Ислам Ашхотов, министр экономического развития КБР Борис Рахаев, министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, министр строительства и ЖКХ КБР Алим Бербеков. Глава республики сделал ряд замечаний относительно представленных результатов и поручил обеспечить более качественную работу в данном направлении. В ходе заседания обсуждались меры поддержки IТ-компаний. Так, согласно постановлению Правительства КБР от 7 октября аренда имущества, находящегося в государственной собственности республики, предназначенного для размещения объектов связи и центров обработки данных, обойдется IТ-компаниями в два раза дешевле рыночной стоимости аренды. Прорабатывается также документ, регламентирующий предоставление грантов на разработку отечественного программного обеспечения. Рассматривается возможность внедрения механизма предоставления инвестиционного налогового вычета на прибыль IТ-организаций. Говорилось о необходимости целевого обучения специалистов для реализации задач в сфере информатизации. Руководитель республики поставил перед ответственными ряд оперативных задач, нацеленных на создание цифровой инфраструктуры в отраслях. Он особо выделил сферу государственных услуг и организацию обратной связи через сайты органов власти и госуслуг, указав, что эффективная организация данной работы не требует дополнительных средств, а является личной прерогативой и ответственностью каждого руководителя. Контроль в данном сегменте будет усилен.