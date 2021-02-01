Глава КБР Казбек Коков провел сегодня «муниципальный час»





В повестке дня вопросы реализации нацпроектов, ситуации с платежами за энергоресурсы, организации работы по защите интересов муниципальных образований в судебных инстанциях.

По вопросу реализации нацпроектов и госпрограмм Алий Мусуков доложил, что основной объем средств уже доведен до муниципалитетов.

Казбек Коков напомнил, что главы муниципалитетов должны держать на особом контроле все вопросы, связанные с реализацией нацпроектов. Первый вице-премьер Муаед Кунижев рассказал о ситуации по платежам за энергоресурсы. Глава региона поручил провести анализ эффективности собираемости платежей организациями.

Также глава республики поручил ответственным ведомствам наладить работу по качественному доведению квитанций до абонентов, обеспечить больший охват потребителей, оплачивающих услуги по единому документу. «Увеличение собираемости платежей за энергоресурсы позволит нам говорить о снижении тарифов, поэтому надо усилить работу в данном направлении», — подчеркнул Казбек Коков. Отдельно был рассмотрен вопрос организации работы по защите в судах интересов муниципальных образований.

Глава республики не обошел вниманием и недавнюю публикацию в социальных сетях о школе в Нижнем Череке, которая нуждается в ремонте.