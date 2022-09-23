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Глава КБР Казбек Коков провел расширенное заседание Совбеза КБР по вопросам частичной мобилизации

Глава КБР Казбек Коков провел расширенное заседание Совбеза КБР по вопросам частичной мобилизации

23.09.2022 | 13:28
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел расширенное заседание Совета по экономической и общественной безопасности республики. Главной темой стала организация частичной мобилизации граждан в ряды Вооруженных сил России в рамках реализации Указа Президента. Сегодня из республики в место дислокации для прохождения боевой подготовки и слаживания уже направлена первая группа мобилизованных. Органы власти региона работают в постоянном контакте с военкоматом КБР. Все решения принимаются во взаимодействии с федеральным центром. Мобилизованные получают те же социальные гарантии, что и военнослужащие по контракту, отметили на заседании. В ближайшее время на республиканском уровне будут приняты дополнительные меры поддержки наших бойцов и их семей. Руководителям муниципалитетов поручено находиться в постоянном контакте с родителями и родственниками военнослужащих для решения возникающих вопросов.   https://t.me/vestikbr
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