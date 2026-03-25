Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с замруководителя Северо‑Кавказского управления Росстата Аурикой Гаштовой

Обсудили создание единой системы контроля качества данных и реализацию Стратегии развития государственной статистики до 30-го года... Казбек Коков провел рабочую встречу с заместителем руководителя Северо-Кавказского управления Росстата Аурикой Гаштовой.
Среди приоритетов – создание доступной автоматизированной системы поиска статистических данных по принципу «однократного ввода», внедрение массивов для расчёта ключевых показателей и упрощение форм для малого бизнеса. По словам Главы региона, модернизация снизит нагрузку на респондентов, повысит достоверность данных и ускорит их обработку.
