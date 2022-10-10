Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с замруководителя ФАС России Тимофеем Нижегородцевым

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Тимофеем Нижегородцевым.

Во встрече приняла участие руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по КБР Анна Кумахова.

Обсуждены вопросы обеспечения контроля за осуществлением государственных закупок, субсидирования товаропроизводителей.

Региональные органы власти активно взаимодействуют с Федеральной антимонопольной службой в вопросах формирования благоприятного экономического климата, развития конкуренции и предпринимательства.