Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с Тахиром Тогузаевым

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с руководителем территориального органа Федеральной службы по труду и занятости - Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Республике Тахиром Тогузаевым. Обсудили вопросы деятельности ведомства по основным направлениям. Количество надзорных, контрольных мероприятий в соответствии с постановлением Правительства России снизилось. В 2023 году по итогам 27 проверок выдано 53 предписания по фактам нарушений, тогда как в прошлом году за аналогичный период проверок было значительно больше. Вместе с тем, усилены меры профилактики нарушений трудового законодательства работодателями, проводятся проверки по заявлениям работающих граждан. За 4 месяца текущего года работодателям выдано 80 предостережений, проведено 215 профилактических визитов. Под особым контролем стоят вопросы задолженности по заработной плате, а также возмещения выплат пострадавшим на производстве. Продолжается и работа по борьбе с «серыми зарплатами», которые лишают граждан гарантированного государством соцпакета: отпускных, прибавки к пенсии, больничных. С начала года выявлено 52 нарушения трудового законодательства в части надлежащего оформления трудовых отношений, приняты соответствующие меры. Отмечена необходимость более активного информирования населения, консультирования работников и работодателей о нормах трудового права. В завершение рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия органов исполнительной власти республики с Государственной инспекцией по труду в КБР, от ежедневной деятельности которой во многом зависит уровень ответственности работодателей по отношению к своим работникам.