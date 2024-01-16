Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с Шамилем Ахубековым

Реализацию нацпроектов, текущее состояние, потенциал и улучшение инфраструктуры поддержки субъектов промышленности сегодня обсуждали на рабочей встрече Главы КБР Казбека Кокова с профильным министром Шамилем Ахубековым.
Одним из ключевых вопросов обсуждения стал ход реализации крупных инвестиционных проектов. После принятия соответствующих мер в республике вновь введены в строй большие промышленные объекты и запущены новые производства в Прохладном, Эльбрусском, Чегемском и Баксанском районах.
На указанных площадках созданы более 1000 новых рабочих мест. Под особым контролем - проект по разработке Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения, входящего в перечень «прорывных» в нашем регионе.
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