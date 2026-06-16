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Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с Рустамом Калибатовым

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с Рустамом Калибатовым

16.06.2026 | 19:00
Обсудили реализацию национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». В этом году начали строительство шести объектов здравоохранения и капитальный ремонт еще шести. Новые амбулатории возводятся в селениях Сармаково, Куркужин и Черная Речка. В Чегеме началось строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену. В Заюково ведется реконструкция районной поликлиники, рядом с ней строится и новый корпус, он будет соединен с поликлиникой крытым переходом — для удобства пациентов. В Баксане возводится хирургический корпус центральной районной больницы. Капитальный ремонт начат в амбулатории села Баксаненок, детских поликлиниках Прохладного и Баксана, взрослой поликлинике Майского, хирургическом корпусе Межрайонной многопрофильной больницы в Нарткале и здании центральной районной больницы Терека. Ремонтные работы рассчитаны до 2028 года. В рамках национального проекта «Семья» в селах Прималкинское и Заюково приступили к строительству двух женских консультаций. Новые модульные здания площадью более 500 квадратных метров будут оснащены современным оборудованием. Строительные и организационные работы планируется завершить в этом году. Отдельно в ходе встречи обсудили ход капитального ремонта пищеблока Республиканского детского клинического центра. Работы проводятся за счет республиканского бюджета.   https://t.me/vestikbr
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