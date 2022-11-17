Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с руководителем Управления Росреестра по СКФО Вячеславом Песковым

На ней представили нового руководителя регионального ведомства Беслана Соблирова. Обсудили актуальные задачи, стоящие перед подразделением Росреестра, а также пути взаимодействия с органами власти региона.
Казбек Коков отметил, что вопросы регистрации права собственности и кадастра необходимо решать оперативно. Для этого нужны в том числе современные информационные технологии.
Важно также эффективное сотрудничество между ведомством и МФЦ, куда граждане обращаются за документами.
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