home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с представителями спортивного общества «Динамо»

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с представителями спортивного общества «Динамо»

14.10.2022 | 12:30
Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с председателем Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолием Гулевским. Во встрече приняли участие министр внутренних дел по КБР Василий Павлов и представители регионального отделения общественной организации. Обсуждены дальнейшие перспективы деятельности регионального отделения спортивного общества «Динамо». В ходе встречи также затронуты вопросы формирования приверженности населения к здоровому образу жизни и патриотического воспитания молодежи. Между Правительством КБР и Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо» подписано соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. Документ, в том числе, содержит разделы по вопросам взаимодействия в организации и проведении спортивных мероприятий различного уровня, создании условий для занятий спортом, развитии спорта высших достижений и массового спорта.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных