Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с представителями спортивного общества «Динамо»

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с председателем Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолием Гулевским. Во встрече приняли участие министр внутренних дел по КБР Василий Павлов и представители регионального отделения общественной организации. Обсуждены дальнейшие перспективы деятельности регионального отделения спортивного общества «Динамо». В ходе встречи также затронуты вопросы формирования приверженности населения к здоровому образу жизни и патриотического воспитания молодежи. Между Правительством КБР и Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо» подписано соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. Документ, в том числе, содержит разделы по вопросам взаимодействия в организации и проведении спортивных мероприятий различного уровня, создании условий для занятий спортом, развитии спорта высших достижений и массового спорта.