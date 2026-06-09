Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства республики Хасаном Сижажевым по текущей отраслевой повестке – сейчас у аграриев и животноводов республики напряженный период.
Весенняя посевная в Кабардино-Балкарии вышла на финишную прямую. По оперативной информации районов, на сегодня яровыми культурами засеяно 96% площадей от плана, или 205 тысяч гектаров. По плану под яровой сев – 214,5 тысячи га. Осталось засеять небольшие площади кукурузой на зерно, подсолнечником, соей, кормовыми культурами. При сохранении благоприятной погоды в течение нескольких дней работы будут завершены.
Одновременно с севом ведутся обработки посевов сельскохозяйственных культур от сорняков, вредителей и болезней. Полным ходом хозяйства республики готовятся к уборке нового урожая. Обычно в середине июня аграрии приступают к уборке озимого ячменя и зеленого горошка. Следом консервные заводы примут первые партии сельхозпродукции и начнется сезон переработки. В животноводстве сейчас - пастбищный сезон содержания скота. На отгонных пастбищах республики находится более 30,2 тысячи голов крупного рогатого скота, порядка 62 тысяч голов мелкого рогатого скота и свыше 4,6 тысячи голов лошадей.
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