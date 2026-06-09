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Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии республики Ильясом Шаваевым

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии республики Ильясом Шаваевым

09.06.2026 | 15:30
Таяние ледников, интенсивные осадки в горах… Все это приводит к паводкам. Об этом сегодня говорили на рабочей встрече Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и министра природных ресурсов и экологии республики Ильяса Шаваева. Уполномоченные службы и ведомства обеспечивают круглосуточный контроль за состоянием водных объектов по республике. По информации министра, в целях защиты территорий проводят противопаводковые мероприятия на наиболее опасных участках рек в границах Аушигера, Нальчика, Тырныауза, Куркужина, Котляревской, Псынабо. В Тырныаузе завершили работы по расчистке селепропускного сооружения и участка реки Герхожан-Суу от прошлогодних селевых наносов. Также заканчивают ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу реки Баксан в черте города Баксана.   https://t.me/vestikbr
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