Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии республики Ильясом Шаваевым

Таяние ледников, интенсивные осадки в горах… Все это приводит к паводкам. Об этом сегодня говорили на рабочей встрече Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и министра природных ресурсов и экологии республики Ильяса Шаваева.
Уполномоченные службы и ведомства обеспечивают круглосуточный контроль за состоянием водных объектов по республике. По информации министра, в целях защиты территорий проводят противопаводковые мероприятия на наиболее опасных участках рек в границах Аушигера, Нальчика, Тырныауза, Куркужина, Котляревской, Псынабо.
В Тырныаузе завершили работы по расчистке селепропускного сооружения и участка реки Герхожан-Суу от прошлогодних селевых наносов. Также заканчивают ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу реки Баксан в черте города Баксана.
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