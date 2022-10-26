Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с министром по делам молодёжи КБР Азаматом Люевым, сообщает пресс-служба руководителя региона. В ходе встречи речь шла о результатах Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых», в котором заявка Кабардино-Балкарии получила высокую оценку экспертов. В 2023 году республике на реализацию программы будет выделено 146,6 миллиона рублей. Программа комплексного развития молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике будет направлена на создание инфраструктуры и возможностей для самореализации молодых людей. Азамат Люев рассказал, что по программе к 2025 году в республике планируется образовать многоуровневую межотраслевую экосистему работы с молодежью. Цель этой работы в том, чтобы не менее 60% молодежи региона были вовлечены в различные процессы социально-экономического развития региона. Здесь требуется трансформация элементов экосистемы - инфраструктуры, кадрового потенциала, содержательной части, технологий и методик. Инфраструктурный блок программы предполагает создание современных молодежных центров для реализации различных возможностей через проектную и грантовую деятельность, предпринимательство, психологическую поддержку, включение в сообщества, информационно-консультационные услуги, содействие трудоустройству, интеллектуальный и семейный досуг, патриотическое воспитание и творчество, поддержку НКО. Уже в следующем году в Нальчике, Нарткале и Кашхатау появятся такие молодежные центры. Содержательный блок предполагает реализацию 35 комплексных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, работу с социально незащищенными группами, вовлечение в предпринимательскую деятельность, формирование единого медийного молодежного пространства, развитие добровольчества, повышение квалификаций специалистов в сфере молодежной политики, поддержку региональных детских и молодежных движений, работу с сельской молодежью, развитие молодежного туризма и другие направления. Данный блок программы сформирован с учетом мнения самой молодежи и активным участием молодежных организаций. «Важно, чтобы проект был максимально открытым», - отметил Казбек Коков. Глава республики поручил министру активнее взаимодействовать с Росмолодежью, региональными профильными министерствами и органами местного самоуправления.