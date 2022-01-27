Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с главными врачами медицинских учреждений республики. Была обсуждена эпидемиологическая ситуация. В республике идет интенсивный рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Пока нет существенного роста числа госпитализаций, но быстро растёт количество больных, получающих помощь на дому. Уже сейчас в два раза выросла нагрузка на службу скорой помощи, в 7-8 раз увеличилось количество вызовов в амбулаторном звене. Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме, не требующей госпитализации или вызова скорой помощи, - достаточно дистанционной консультации с врачом. Специалист по описываемой симптоматике определит степень тяжести, сделает назначение, передаст лекарства, направит на КТ или госпитализирует. Ранее глава республики поручил создать единый крупный кол-центр с номером «122», который объединит обращения, поступающие со всех районов Кабардино-Балкарии. В ближайшее время проект будет реализован, пока звонки на «122» принимает кол-центр Минздрава КБР. Увеличено число тестируемых, первый пункт для тестирования уже открыт на базе одного из торговых центров, их количество будет увеличено. Лекарства для амбулаторных больных в поликлиники поступили. На базе Минтранса КБР создана единая диспетчерская с резервом из более 100 микроавтобусов, которые при необходимости будут задействованы в работе медорганизаций. «Ситуация неординарная и требует неординарных решений. Мы готовы к этому. Все рекомендации главных врачей, прозвучавшие в ходе встречи, учтены. Вместе с ними будем делать все возможное, чтобы противостоять новой волне» - сказал глава республики