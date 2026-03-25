Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с директором Корпоративного университета «Эльбрус» Тамарой Айбазовой

25.03.2026 | 13:00
Обсудили итоги трех лет работы, которые стали для университета временем становления и реализации больших стратегических проектов, а также дальнейшие перспективы. По образовательным программам Корпоративного университета прошли обучение почти 3000 специалистов из различных сфер, чья деятельность влияет на социально-экономическое развитие республики в целом и в конечном итоге - на качество жизни людей, это главное. Визитной карточкой Корпоративного университета «Эльбрус» стали ежегодная прикладная программа «Команда управления КБР»,  «Муниципалитет 2.0» по направлениям «Агро», «Промышленность», «Туризм», «Инвестиции» и «Антикоррупция», ежегодный республиканский конкурс педагогических команд «Учим! Управляем!», образовательные интенсивы для работников системы здравоохранения и социальной сферы, туристической отрасли и другие. Кабардино-Балкария вошла в число 13 пилотных регионов страны по реализации программы «Команда России» на базе Мастерской управления «Сенеж». Совместно с Экспертным институтом социальных исследований и платформой «Код управления» реализована уникальная программа «Цивилизация Россия: особенности развития и образ будущего» - об основах российской государственности. Знаковым событием стал запуск республиканской программы «Герои Кабардино-Балкарской Республики» — регионального аналога федеральной программы «Время героев». Проект реализуется совместно с Президентской академией РАНХиГС и при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Остановились и на задачах текущего года, основная - продолжать комплексное наращивание кадрового потенциала региона во всех сферах.   https://t.me/vestikbr
