Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Викторией Родиной

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ от партии «Единая Россия» Викторией Родиной, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. Основными темами беседы стали вопросы молодежной политики и социальной поддержки старшего поколения. Виктория Родина является членом комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Она поделилась итогами своей деятельности, проинформировала об участии в разработке законопроектов, новых законодательных инициатив, призванных содействовать улучшению качества жизни граждан. В частности, Виктория Родина в качестве соавтора в группе депутатов выступила инициатором предоставления преимущественного права зачисления в колледжи и техникумы абитуриентов по 13 льготным категориям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, - при условии успешного прохождения вступительных испытаний. Учитывая, что в последние годы растет число школьников, которые после девятого класса идут учиться в колледжи, инициатива актуальна. Она будет способствовать поддержке социально уязвимых категорий выпускников школ не только при поступлении, но и при трудоустройстве после окончания обучения. Закон о соответствующих изменениях в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» принят и опубликован 14 июля. Также Виктория Родина в составе группы депутатов приняла участие в работе над законопроектом о создании на базе колледжей учебно-производственных комплексов, которые в соответствии с профилем будут заниматься производством товаров, выполнением работ или оказанием услуг в рамках деятельности, приносящей доход учреждению. Авторы законопроекта рассчитывают, что это позволит развивать материально-техническую базу колледжей, совершенствовать учебный процесс, выпускать высокопрофессиональных специалистов с практическим опытом и знаниями, эффективнее содействовать их трудоустройству. Законопроект прошел слушания в первом чтении. «Роль среднего профессионального образования продолжает расти: экономике нужны высококвалифицированные кадры в производственной сфере. Этот процесс неразрывно связан и с вопросами занятости молодых людей. Поэтому в последние годы на базе колледжей создаем мастерские, где условия максимально приближены к производственным. Развитие системы среднего профессионального образования выходит в число приоритетных государственных направлений. Вчера Президент подписал закон, которым установил День среднего профессионального образования, который теперь будет отмечаться ежегодно 2 октября», - отметил Глава КБР Казбек Коков. Также обсуждены перспективы создания в республике системы долговременного ухода за пожилыми людьми. В Кабардино-Балкарии действует геронтологическая служба, есть социальные и реабилитационные учреждения, социальная помощь пожилым оказывается и на дому, что может служить хорошей основой для развития такой системы. Сейчас систему долговременного ухода в пилотном режиме апробируют в нескольких регионах, планируется ее внедрение во всех субъектах. Одной из составляющих данного направления может стать волонтерская поддержка пожилых людей со стороны молодежных общественных организаций. В завершение встречи прозвучало, что Виктория Родина примет активное участие в деятельности Министерства по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, окажет содействие новому исполнительному органу в решении поставленных перед ним задач.