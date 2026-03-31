Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Викторией Родиной

Итоги регионального отчетного форума «Единой России» по результатам «Народной программы», а также актуальные направления социальной политики в республике… Эти темы сегодня обсудили на рабочей встрече Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и депутат Государственной Думы Виктория Родина.
Законодатель активно занимается вопросами поддержки военнослужащих специальной военной операции и их семей, потому разговор касался вопросов взаимодействия с муниципалитетами и госфондом «Защитники Отечества», а также с общественниками на федеральном уровне.
Остановились также на теме капитального ремонта детских садов и школ и проведении на них общественного контроля качества работ. Обсудили и реализацию молодежной политики, в том числе формирование в молодежной среде патриотизма, приверженности к традициям, общероссийским ценностям.
