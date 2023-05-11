Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с Анзором Езаовым и Азаматом Люевым

Как усовершенствовать военно-патриотическое воспитание подрастающих поколений? Встречу на эту тему провел сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Участвовали министр просвещения и науки Анзор Езаов и руководитель Минмолодежи Азамат Люев.
Отмечено, что сейчас это направление требует особого внимания со стороны органов власти и общества. Проанализировали, как в республике строят работу среди школьников и студентов.
Пришли к выводу, что действовать нужно, учитывая новые вызовы времени: готовить кадры, совершенствовать методику, обеспечивая при этом межведомственное взаимодействие.
Казбек Коков поручил подготовить предложения по созданию целостной системы военно-патриотического воспитания, которая объединит все имеющиеся ресурсы.
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