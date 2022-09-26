Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с Аланом Цалиевым

Состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова с руководителем Кавказского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Аланом Цалиевым. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия Кабардино-Балкарской Республики и Ростехнадзора. В частности, речь шла об улучшении качества профилактики нарушений на производственных объектах и повышении эффективности совместной работы в сфере промышленной безопасности по региону в целом. По итогам встречи Глава республики дал Правительству КБР соответствующие поручения.