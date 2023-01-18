Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу по вопросам модернизации системы образования

Глава КБР Казбек Коков провел рабочее совещание с министром науки и просвещения КБР Анзором Езаовым и главой Местной администрации городского округа Нальчик Таймуразом Ахоховым, сообщает пресс-служба Главы региона. Обсуждены вопросы дальнейшей модернизации системы образования в столице республики. В этом году в Нальчике начнется строительство 3 новых школьных корпусов на 2300 образовательных места. Предусмотрено оснащение предметных кабинетов в соответствии с современными стандартами. Строительство школ намечено также в станице Александровская, селениях Терскол и Прималкинское, городах Терек, Чегем и Нарткала. В 2023 году также будут введены в эксплуатацию строящиеся в настоящее время школы в городах Нальчике, Баксане, Прохладном, Майском, селениях Псынабо, Красносельское, Сармаково. Построенные в конце 2022 года школы в городах Прохладный, Нарткала и селении Куба откроют свои двери детям 1 сентября. Глава республики поручил постоянно и тщательно контролировать ход подрядных работ по исполнению государственных контрактов. Казбек Коков также указал на необходимость повышения качества обучения и эффективного использования новых возможностей. «Напомню, что на начало 2020 года многие школы нуждались в капитальном ремонте, а где-то надо было строить новые, потому что не хватало мест или здание было уже слишком старым. Сейчас ситуация в сфере образования кардинально меняется благодаря решениям нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Все поставленные задачи обязательно реализуем», - прокомментировал он по итогам.