Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с членами республиканского кабмина





Итоги совещания по вопросам социально-экономического развития СКФО, которое прошло в Пятигорске под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина, обсуждены на рабочей встрече Главы КБР с членами республиканского кабмина. Казбек Коков обозначил цели и задачи, поставленные перед регионом. В настоящее время Правительство России прорабатывает стратегию развития Северного Кавказа на 10 лет. Документ будет нацелен на конкретные результаты и охватит все важные для жителей округа вопросы. Регионы СКФО в ближайшее время должны сформулировать и представить свои стратегические планы с первоочередными проектами. Казбек Коков подчеркнул, что опорными сегментами экономики станут сельское хозяйство и туризм. Стратегия Кабардино-Балкарии должна включать весь комплекс мероприятий, направленных на развитие данных отраслей. Ключевыми условиями станут привлечение частных инвестиций и строительство инфраструктуры. Глава республики поручил подготовить пакет предложений и проработать дополнительные механизмы эффективной работы с потенциальными инвесторами.