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Глава КБР Казбек Коков провел рабочее совещание с представителями компании “Газпром межрегионгаз”

Глава КБР Казбек Коков провел рабочее совещание с представителями компании “Газпром межрегионгаз”

25.01.2023 | 23:16
Сегодня Казбек Коков провел рабочее совещание с членом правления, начальником департамента компании “Газпром” Владимиром Марковым и генеральным директором компании “Газпром межрегионгаз” Сергеем Густовым. Было отмечено, что в прошлом году построили межпоселковый газопровод и установили оборудование для учета расхода ресурса в Терском районе. В планах – модернизация в республике девяти распределительных станций. Один из значимых объектов – газопровод к горнорудному комбинату в Эльбрусском районе. К 26-му году намерены полностью завершить технически возможную сетевую газификацию Кабардино-Балкарии. На встрече также затронули вопросы исполнения программы догазификации, расчетов за поставленное топливо и безопасного использования его в быту. Рассмотрели планы по развитию необходимой инфраструктуры.   https://t.me/vestikbr    
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