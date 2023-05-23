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В 2024-м году в КБР к нормативам приведут сто участков региональных и местных дорог

В 2024-м году в КБР к нормативам приведут сто участков региональных и местных дорог

23.05.2023 | 16:14
Профильным министерствам поручено до сентября завершить заключение контрактов на выполнение работ, чтобы уже с января 24-го года начать строительство и восстановление всех объектов, которые зафиксированы в государственных и федеральных программах. Каждое направление обсудили детально. В нынешнем году отремонтируют 164 километров трасс регионального и местного значения – на 34 километров больше запланированного. При этом линиями электроосвещения оборудуют 80 километров… Самый большой объем работ приходится на образовательную сферу. До конца декабря должны построить 10 и капитально отремонтировать 30 школ. По программе модернизации первичного звена здравоохранения запланировали ввести в эксплуатацию восемь объектов. В этом году завершат возведение культурного центра в Озреке и ремонт детской школы искусств в Прохладном, отметили на совещании. В Аушигере, Псыхурее и Эльбрусе приступили к строительству Домов культуры. Казбек Коков поручил правительству усилить контроль за качеством и сроками реализации проектов. https://t.me/vestikbr
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