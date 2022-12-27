Глава КБР Казбек Коков провел “прямую линию” с жителями республики

Сегодня состоялась прямая линия с Главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. В режиме онлайн руководитель региона ответил на десятки вопросов жителей республики.
Год уходящий был непростым для жителей всей страны, начал свое выступление в прямом эфире Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Но, несмотря на все вызовы, цели, которые республика ставила на этот год, достигнуты. Отдельно руководитель региона отметил заслуги тех жителей республики, которые выполняют свой долг, участвуя в специальной военной операции.
Вопросы, поступавшие в ходе “Прямой линии”, которая длилась больше часа, касались капремонта социальных объектов, многоэтажек и переселения граждан из аварийных домов. Глава республики сообщил, что в 2023-м расселят жителей 17-ти тысяч квадратных метров ветхих строений… В ближайшие два года намерены привлечь дополнительные средства в программу капитального ремонта многоквартирных домов.
В 23-24 годах в республике купят лифты на 200 миллионов рублей, что позволит обновить их везде, где это необходимо. Большое количество вопросов касалось ремонта дорог. Перспективы строительства спортивных и досуговых центров в селах тоже интересовали жителей республики.
Казбек Коков сообщил, что национальные и региональные программы в регионе работают в полную силу, и эти вопросы в планах на будущий год стоят в первоочередном порядке. В 2023-м в республике должны запустить спутниковое телевидение, рассказал руководитель региона.
Все вопросы по оказанию адресной помощи отмечены, и по каждому будут приняты соответствующие решения. Трансляция прямой линии велась в телеграм-канале руководителя республики и на странице Главы во “ВКонтакте”, а также на телеканале “Россия 24” в региональном отрезке вещания и на сайте вестикбр.ру.
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