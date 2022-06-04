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Глава КБР Казбек Коков провел прием граждан

Глава КБР Казбек Коков провел прием граждан

04.06.2022 | 14:08
Сегодня Казбек Коков провел еженедельный прием граждан, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. Руководитель Кабардино-Балкарии встретился с жителями республики, в семьях которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья и сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями. Им необходимо содействие в организации высокотехнологичного лечения в федеральных медицинских центрах, а также новое реабилитационное оборудование для поддержания здоровья в домашних условиях, так как старое вышло из строя. Также Казбек Коков рассмотрел обращения, связанные с водоснабжением населенных пунктов, благоустройством дворовой территории одного из многоквартирных домов по улице Толстого в Нальчике рядом с Национальным музеем. По всем обращениям Глава республики дал поручения руководителям соответствующих ведомств и взял их исполнение на личный контроль.
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