Глава КБР Казбек Коков провел прием граждан

Сегодня Казбек Коков провел еженедельный прием граждан, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. Руководитель Кабардино-Балкарии встретился с жителями республики, в семьях которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья и сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями. Им необходимо содействие в организации высокотехнологичного лечения в федеральных медицинских центрах, а также новое реабилитационное оборудование для поддержания здоровья в домашних условиях, так как старое вышло из строя. Также Казбек Коков рассмотрел обращения, связанные с водоснабжением населенных пунктов, благоустройством дворовой территории одного из многоквартирных домов по улице Толстого в Нальчике рядом с Национальным музеем. По всем обращениям Глава республики дал поручения руководителям соответствующих ведомств и взял их исполнение на личный контроль.