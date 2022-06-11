Глава КБР Казбек Коков провел прием граждан

Сегодня Глава КБР Казбек Коков провел еженедельный прием граждан. Как и ранее, руководитель республики особое внимание уделил многодетным семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Вопросы касались как содействия в оказании специализированной медицинской помощи, реабилитации, так и улучшения жилищных условий. Казбек Коков в ходе приема также рассмотрел несколько обращений по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства дворовых и общественных территорий в населённых пунктах республики. По всем обращениям даны соответствующие поручения, их реализацию ответственными ведомствами Глава республики держит на личном контроле.