Глава КБР Казбек Коков провел пресс-конференцию

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сегодня встретился с представителями республиканских и муниципальных СМИ.
Открывая пресс-конференцию, Казбек Коков отметил важную роль журналистов в освещении событий в стране и республике, особенно в сложные периоды – пандемии и ситуации на Украине.
Реализация крупных инвестпроектов, развитие дорожной сети, благоустройство территорий и в целом развитие инфраструктуры региона. Журналисты задавали вопросы, касающиеся проведения ЕГЭ, развития туризма и решения проблем с бесперебойным водоснабжением в сельской местности. Переселение из аварийного жилья и обеспечение детей сирот квартирами…
В целом более двух десятков вопросов было задано почти за два часа общения с Главой республики.
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