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Глава КБР Казбек Коков провел первый в наступившем году муниципальный час

Глава КБР Казбек Коков провел первый в наступившем году муниципальный час

13.01.2023 | 22:33
Для республики, как и для страны в целом, ушедший год был не простым, отметил руководитель Кабардино-Балкарии. Однако, несмотря на трудности и вызовы, по итогам 22-го можно констатировать: основные задачи успешно решены, подчеркнул Казбек Коков. Среди главных вопросов – исполнение нацпроектов, федеральных и региональных программ. В 2022-м на развитие муниципалитетов направили больше 14-ти с половиной миллиардов рублей. В этом году предусмотрено свыше 15-ти миллиардов, и эта цифра будет увеличиваться, отметил Казбек Коков. Участие в реализации общегосударственных проектов на республиканском и муниципальном уровнях было самым активным, подчеркнул премьер-министр Алий Мусуков. Заключить соответствующие договоры с муниципалитетами планируют досрочно – до середины февраля… О реализации бюджетной политики в 22-м году сообщила министр финансов Елена Лисун. Продолжается модернизация систем водоснабжения, капитальный ремонт и строительство школ, а также объектов здравоохранения, культуры, спортивных сооружений. Большое внимание в регионе уделяют облику городов и сел. Работу по этим направлениям продолжат и в нынешнем году, отметили в ходе муниципального часа.   https://t.me/vestikbr
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