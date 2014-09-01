Глава КБР Казбек Коков провел оперативное совещание





Выплаты пенсионерам и школьникам, а также строительство дорог в Кабардино-Балкарии стали основными вопросами оперативного совещания. Провел его глава республики Казбек Коков. В Кабардино-Балкарии социальную поддержку получат почти 200 тысяч пенсионеров. Выплаты начнутся уже со второго числа. А более 135 тысяч детей из КБР уже получили по 10 тысяч рублей. Также буквально три дня назад опубликовано распоряжение Правительства России о выделении региону дополнительных почти 710 миллионов рублей на ремонт дорог. В общей сложности в столице в этом году в нормативное состояние приведут 29 дорог. Все они будут обеспечены освещением и оборудованы в соответствии с требованиями безопасности. Такое количество ремонтных работ неизбежно вносит в жизнь горожан и гостей неудобства, но очень надеемся на терпение и понимание, отметил Казбек Коков. Работы будут завершены до конца года. «Самое главное, чтобы хотелось довести – ни в коим разе мы не должны ограничиваться магистралями. То, что сегодня получилось добиться – получить дополнительные средства – начать улицы Ульбашева в поселке Хасанья. В Кенже у нас планово было Катханова, но мы с вами, как я понимаю, и Ахметова сможем сделать в этом году. Тоже обращение было. То, что в поселке Адиюх – две улицы. Вольный Аул фактически, кроме Калмыкова, мы закроем Профсоюзную. Мы закроем с вами все пересекающие улицы. Мостовую сделали. Кабардинскую мы в этом году сделаем? Выделены средства в размере 119 миллионов со сроком окончания в 2022 году, июль месяц»,- подчеркнул Глава. Также в текущем году начнутся работы по ремонту проспектов Ленина, Кулиева и Шогенцукова. Это уже в рамках празднования 100-летия государственности Кабардино-Балкарии. В целом по республике в этом году с полным обновлением асфальтобетонного покрытия к нормативу приведут 160 километров дорог.