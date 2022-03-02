Глава КБР Казбек Коков провел оперативное совещание по социально-экономической ситуации в республике

Казбек Коков провел оперативное совещание с Правительством КБР по социально-экономической ситуации в республике. В совещании приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, главный федеральный инспектор по КБР Тимур Макоев, члены правительства. Глава республики, открывая совещание, высказал слова глубокого сожаления и соболезнования семьям четырех военнослужащих — жителей Кабардино-Балкарской Республики, погибших при исполнении служебного долга в ходе спецоперации по защите Донбасса. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Казбек Коков дал поручение оказать семьям военнослужащих всестороннюю поддержку. Руководитель республики проинформировал, что Кабардино-Балкария продолжит оказание гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших свои дома. Сегодня в Ростов-на-Дону будет направлена вторая машина с продуктами питания и предметами первой необходимости для детей. В продолжение Казбек Коков сказал: «Санкции только ужесточаются. Мы это ожидали и на федеральном уровне, и на региональном понимали, с чем столкнемся. Президентом страны подписан указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки, других иностранных государств и организаций. Правительством страны создан оперативный штаб по противодействию санкциям, идет выработка действий по поддержанию бизнеса, граждан Российской Федерации. Санкции направлены уже не на отдельно взятых лиц, а на граждан страны. Поэтому нам необходимо оперативно анализировать ситуацию, вырабатывать свои региональные решения, направленные на недопущение дестабилизации рынков, в целом экономики. Вызовы, конечно, будут». Далее были обсуждены вопросы организации работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов отметил сохраняющуюся тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его информации, за последнюю неделю снижение составило 36 процентов, уменьшилось количество госпитализируемых и вызовов службы «скорой помощи». В настоящее время в госпиталях особо опасных инфекций развернуто 780 коек, из них занята 651. В отделениях реанимации находятся 76 человек. Участились случаи позднего обращения за медицинской помощью при наличии симптомов ОРВИ. Амбулаторное лечение получают порядка 7 тысяч человек. За два месяца текущего года лекарствами были обеспечены более 22 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, получавших медицинскую помощь на дому. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в республике Минздрав КБР готовит к закрытию госпиталь особо опасных инфекций, располагающийся в шестиэтажном корпусе Городской клинической больницы №1, а также возобновление плановой госпитализации, диспансеризации и профилактических осмотров населения. Казбек Коков поручил держать на контроле вопрос закупок лекарственных препаратов, в том числе для пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. Средства на эти цели в размере 600 миллионов рублей по поручению Главы региона в конце года были предусмотрены в республиканском бюджете. Как сообщил Рустам Калибатов, осуществляются закупки необходимых лекарств, часть препаратов поступила в медорганизации. Вместе с тем, он пояснил, что многие препараты оказываются в дефектуре, то есть, отсутствуют на фармацевтическом рынке. В указанных случаях министерство взаимодействует с профильным ведомством на федеральном уровне, а также с производителями и поставщиками препаратов. Говоря об обеспеченности лекарствами аптечной сети, министр проинформировал, что дефицита медикаментов не наблюдается. Казбек Коков отметил, что наибольшее волнение в последние дни среди жителей республики вызвали санкции против российских банков. Председатель Правительства КБР Алий Мусуков проинформировал, что ажиотаж, связанный с тем, что жители начали активно снимать со счетов свои вклады, был вызван фейковой информацией, распространяемой в социальных сетях, и уже спал. Все требуемые суммы выданы, уточнил он. «Никогда на кризисе, на пике каких-то событий, на пике каких-то санкционных решений нельзя входить в валютные операции, рисковать средствами, покупать на дороговизне валюту. Потом ее за бесценок отдашь, потому что наступит стабилизация после принятия мер на федеральном уровне. Поддаваться панике не надо. Те золотовалютные резервы, которые сегодня есть в Российской Федерации, позволят обеспечить нормальное функционирование финансовой системы на ближайшие годы», - заметил Казбек Коков в контексте темы. Далее в ходе совещания была рассмотрена ситуация на рынках республики. Министр промышленности, энергетики и торговли КБР Шамиль Ахубеков доложил, что проводится ежедневный мониторинг цен на продовольственные, непродовольственные, в том числе строительные товары. На сегодняшний день дефицита товаров, ажиотажного спроса на продукты или резкого скачка цен не наблюдается. Министр, вместе с тем, отметил, что поставщики Краснодарского и Ставропольского краев предупреждают о возможном повышении цен. Шамиль Ахубеков проинформировал, что создан штаб по мониторингу цен, куда входят представители ФАС, МВД. На факты необоснованного завышения цен штаб будет реагировать в рамках полномочий. Глава Кабардино-Балкарии поручил жестко контролировать цены, в первую очередь, на продовольствие, товары первой необходимости, не допускать их необоснованного завышения. Казбек Коков, комментируя данную тему, сказал: «Сталкиваемся с ситуацией, когда из-за роста иностранной валюты начинается ажиотаж по приобретению непродовольственных товаров: оргтехники, бытовой техники — чтобы вложить средства. Это неправильный путь. Есть азиатские производители, которые поставляют эту технику в неограниченном количестве. Скупать непродовольственные товары необходимости никакой нет». Руководитель региона подчеркнул, что главным вопросом остается продовольственная безопасность, в частности сельхозтоваропроизводство. «Нужны средства защиты растений, удобрения, семена. Необходимо рассмотреть все возможности, чтобы помочь сельхозпроизводителю. Ожидаем, что и на федеральном уровне будут приняты определенные меры. Необходимо активизировать работу, чтобы не допустить сбоя посевной кампании», - обозначил Глава. Министр сельского хозяйства КБР Хасан Сижажев сообщил, что образован оперативный штаб, куда вошли представители минсельхоза, руководители организаций агропромышленного комплекса, администраций муниципальных образований, территориальных надзорных органов и профильных научных учреждений. В настоящее время ведется подкормка озимых культур, начался сев ранних яровых культур. По данным муниципалитетов, обеспеченность семенами стопроцентная, весь семенной материал кондиционный, соответствует требованиям ГОСТа. Дефицита средств защиты растений не имеется. «По каждому пункту необходимо контролировать в ручном режиме. Засеять каждый квадратный метр. Чтобы у кого-то там семян не хватило, кто-то не смог приобрести удобрения — такого не должно быть. Несмотря ни на какие санкции, надо еще больше произвести», - акцентировал Коков. По вопросу реализации национальных проектов Казбек Коков заявил, что все государственные заказы должны быть исполнены в полном объеме. Министр дорожного хозяйства и транспорта КБР Аслан Дышеков проинформировал, что в текущем году общий объем финансовых средств, предусмотренных на дорожное строительство, составляет 3,9 миллиарда рублей. В целом по республике предстоят работы на 60 линейных объектах — это 170 километров дорог. Порядка 850 миллионов рублей будут направлены на ремонт дорог местного значения, и такой объем средств на указанные цели выделен впервые. По поручению Главы КБР будет оказана поддержка малым городам республики. В городах Терек, Майский планируется произвести капитальный ремонт центральных улиц, включая замену дорожного покрытия, установку освещения и благоустройство пешеходных зон. В последующие годы аналогичные дорожные проекты будут реализованы и в других малых городах республики. Министр строительства и ЖКХ КБР Алим Бербеков проинформировал о ходе строительных и ремонтных работ на социальных объектах в рамках нацпроектов. В частности, он сообщил, что идут аукционные процедуры по 7 новым школам, объектам инфраструктуры в районах жилой застройки в Нальчике, социальным объектам в населенных пунктах республики. Работы на объектах, начатых ранее, идут по графику, - заверил министр, отметив риски, связанные с возможными перебоями в поставках некоторых стройматериалов и оборудования. В завершение совещания Казбек Коков сказал: «Мы оперативно должны реагировать на все вызовы, которые возникают сейчас в экономике, на все находить решение. Нельзя допускать никаких сбоев в экономике, в работе системообразующих предприятий, в сфере энергообеспечения, в здравоохранении и образовании. Наша экономика будет более устойчива к внешним угрозам, так как есть сельское хозяйство, туризм, средства, которые заложены в бюджет на реализацию большого количества проектов. Как работали, так и будем работать, а где-то и лучше».