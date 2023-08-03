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Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час» с руководителями администраций районов и городских округов

Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час» с руководителями администраций районов и городских округов

03.08.2023 | 15:58
Обсудили ход реализации национальных проектов и госпрограмм в разрезе муниципалитетов. Это программы по благоустройству дворов многоэтажных домов, капитальному ремонту учреждений культуры, школ, школьных спортивных залов, переселению из авариного жилья, дорожным работам, коммунальной инфраструктуре. Около половины объектов завершены, продолжаем контроль по срокам и качеству работ на остальных. Подробно остановились на вопросах исполнения поручений нашего Президента Владимира Владимировича Путина по реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных». К 2030 году планируется создать в стране единую цифровую платформу пространственных данных и единую электронную картографическую основу по объектам недвижимости, зарегистрированным правам на недвижимое имущество и государственной кадастровой оценке. Это позволит повысить качество госуслуг в данной сфере. Обсудили промежуточные итоги проводимой работы, пути решения возникающих проблем. Большое внимание уделили подготовке к новому учебному сезону. Казбек коков поручил совместно с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» и Комитетом семей воинов Отечества проработать необходимые меры поддержки детей наших военнослужащих – участников специальной военной операции. КБР окажем помощь при подготовке к новому учебному году детям подшефных муниципалитетов Херсонской области. И конечно же, поддержим детей Кабардино-Балкарии из тех семей, которые по различным причинам оказались в трудной жизненной ситуации.
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