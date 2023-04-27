Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час» с главами администраций

Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час», на котором с главами муниципальных администраций рассмотрены текущие вопросы. Основное внимание уделили объектам строительства и капитального ремонта, которые включены в национальные проекты и федеральные программы на этот год. Почти по всем объектам, реализуемым на муниципальном уровне, работы начаты.
Это, в том числе, ремонт дворов в многоквартирных домах, благоустройство общественных территорий, модернизация систем водоснабжения, приобретение жилья по программе переселения из аварийного фонда, строительство сельских домов культуры, ремонт детских школ искусств, школьных спортзалов, создание молодежных центров, дорожное строительство.
Кроме того, обсудили вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поддержания санитарного порядка в населенных пунктах, ход весенних полевых работ. Также речь шла о деятельности призывных комиссий в период призывной кампании, которая в соответствии с указом Президента РФ продлится до15 июля.
Казбек Коков акцентировал внимание и на самом главном для всех нас — поддержке наших военнослужащих, выполняющих задачи СВО, и их семей. Это направление остается приоритетным.
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