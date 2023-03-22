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Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час» с главами администраций районов

Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час» с главами администраций районов

22.03.2023 | 17:10
В первую очередь речь об организации дальнейшей поддержки наших земляков, которые выполняют боевые задачи специальной военной операции. Отправку грузов и технических средств продолжаем на постоянной основе. Руководство муниципалитетов и представители общественных организаций систематически выезжают в места дислокации и доставляют ребятам все необходимое. Пожелания, которые наши военнослужащие озвучили во время моей недавней поездки, выполнены - это, в том числе, несколько автомобилей повышенной проходимости. Муниципальные администрации продолжают контроль мер адресной социальной поддержки семей наших бойцов. Также обсудили исполнение национальных проектов в части контрактации. Напомню, в этом году строительные и ремонтные работы ведем почти на 150 объектах. Это строительство и ремонт учреждений социальной сферы, коммунальная и дорожная инфраструктура. Заключение контрактов по объектам завершается, на многих из них строители уже приступили к работе. В повестку «муниципального часа» также вошли задачи по проведению санитарной уборки населенных пунктов, модернизации объектов ЖКХ, другие актуальные темы.   https://t.me/vestikbr
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