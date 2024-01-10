Глава КБР Казбек Коков провел муниципальный час

10.01.2024 | 21:51
Инвестиции в основной капитал, строительная отрасль, сельское хозяйство, промышленное производство, реальные доходы граждан – прирост к уровню 2022-го есть по всем показателям – от 105 до 110 процентов, отметили на первом в этом году муниципальном часе, который провел Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Увеличение доходов республиканского бюджета – больше 130-ти процентов. В минувшем году Кабардино-Балкарию посетили больше полутора миллионов человек. Доходы от туризма за этот период – 13 миллиардов рублей. К тому же за прошедшие январские праздники на курортах республики побывали свыше 90 тысяч туристов… В 23-м активно развивался агропромышленный комплекс. Урожай плодов и ягод достиг 785-ти тысяч тонн. В ближайшие годы ожидают увеличения до миллиона… Одним из главных достижений стал рост реальных доходов жителей. В 2023-м в республике запустили крупнейший на Северном Кавказе тепличный комплекс. Продолжена работа в легкой промышленности, которая сейчас занимает важное место в экономике. Общее финансирование муниципалитетов по нацпроектам – один миллиард 779 миллионов рублей. Итоги года положительные, но есть вопросы, которые требуют еще больших усилий и внимания, сказал руководитель региона. Продолжается инфраструктурное развитие, а также строительство и ремонт школ, спортивных сооружений, больниц, домов культуры, дорог. В ближайшие два года только школ отремонтируют 12. Казбек Коков подчеркнул: на поддержку семей с детьми направили 30 миллиардов рублей. Руководитель региона добавил: с 19-го года бюджет республики вырос в 2,6 раза. Стабильное повышение доходности в первую очередь связывают с реализацией национальных проектов.   https://t.me/vestikbr
