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Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час»

Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час»

31.05.2023 | 21:45
Руководитель региона подчеркнул: нужно скоординировать работу по поддержке участников спецоперации и их семей, чтобы она стала более эффективной. На совещании также подняли тему отправки гуманитарных грузов бойцам из Кабардино-Балкарии в зону СВО... В деталях обсудили реализацию национальных проектов. Из регионального бюджета дополнительно направили деньги на ремонт 50 дворов многоэтажек в Нальчике. В столице республики дополнительно приведут в нормативное состояние пять общественных пространств. Отдельно остановились на вопросах капремонта образовательных учреждений. Глава Кабардино-Балкарии также поручил подготовить документы по ремонту детских садов, которые нуждаются в ремонте. И сегодня же Казбек Коков представил членам правительства исполняющего обязанности главы администрации Терского района. Кандидатуру Асланби Хуштова одобрил накануне муниципальный Совет местного самоуправления.   https://t.me/vestikbr
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