Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час»

Глава КБР Казбек Коков провел традиционный «муниципальный час». В нем приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, его первый заместитель Муаед Кунижев, министр строительства и ЖКХ КБР Алим Бербеков, министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков, главы местных администраций. На совещании речь шла о национальных проектах, принципах создания комфортной городской среды, благоустройства городов и сел республики. По информации Алия Мусукова, объем финансирования национальных проектов на территории муниципальных образований в 2023 году предварительно составит более 1,6 миллиарда рублей. Это региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Культурная среда», «Творческие люди», «Формирование комфортной городской среды», программа переселения из аварийного жилья, дорожное строительство. Кроме того, с этого года начинается реализация нового проекта - «Развитие системы поддержки молодежи». Вне нацпроектов предусмотрено еще 1,6 миллиарда рублей на капитальный ремонт учреждений образования. С муниципалитетами уже подписаны соглашения на предоставление средств за исключением проекта создания комфортной среды, который требовал уточнений. Казбек Коков поручил оперативно комиссионно проработать каждый из представленных муниципалитетами проектов. Алим Бербеков проинформировал, что в 2022 году за счет федеральных, региональных и муниципальных средств было благоустроено 31 общественное пространство и 102 дворовые территории. В этом году по результатам республиканского смотра-конкурса планируется благоустроить 12 общественных территорий, а по проекту «Формирование комфортной городской среды» - 48 общественных пространств и 100 дворовых территорий. Также будет реализован проект реконструкции центрального парка «НАРТ». С данным проектом муниципальная команда Урванского района победила в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На днях на его реализацию Правительством РФ выделены средства в размере 85 миллионов рублей, софинансирование за счет муниципалитета составит 9,6 миллиона рублей. Также в ходе «муниципального часа» обсуждены текущие рабочие вопросы жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства по районам. Глава республики дал ряд поручений на предстоящий период, в том числе — с учетом прозвучавших рекомендаций приступить к планированию объектов благоустройства на 2024 год.