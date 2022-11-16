Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час»

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел традиционный «муниципальный час», в котором приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, министр по делам молодежи КБР Азамат Люев, главы администраций муниципальных районов и городских округов. Обсуждены вопросы дальнейшей поддержки военнослужащих, призванных по частичной мобилизации в Кабардино-Балкарии. «Не позднее воскресенья направим в места дислокации мобилизованных очередной груз с продуктами, водой, предметами первой необходимости, медикаментами, спальными мешками, теплой одеждой и обувью, необходимыми техническими средствами. Также готовятся к отправке несколько автомобилей повышенной проходимости», — проинформировал присутствующих Казбек Коков. В формировании гуманитарного груза участвуют граждане, организации и ведомства, бизнес-сообщество, волонтеры фонда #МЫВМЕСТЕ. Прозвучало, что социальные гарантии, принятые на региональном уровне, осуществляются в полном объеме. Общая сумма выплат мобилизованным составила почти 80 миллионов рублей. «С семьями бойцов держим постоянную обратную связь через муниципалитеты. Отмечу, что массовых обращений не имеется, все отрабатываем оперативно в индивидуальном порядке», — сказал Глава республики. Также Казбек Коков сообщил о прибытии в республику 500 вынужденных переселенцев из Херсонской области во вторник вечером. Среди прибывших - дети и пожилые люди. Все размещены на базе учреждений санаторно-курортного комплекса в Нальчике. В настоящее время идет работа по обеспечению людей необходимыми предметами быта, оказывается медицинская помощь. Социальные службы помогают жителям Херсонской области в оформлении документов для получения положенных выплат.