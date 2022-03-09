Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час»

Глава КБР Казбек Коков провел еженедельный «муниципальный час», в котором приняли участие члены Правительства КБР и главы муниципальных администраций. В повестку руководитель республики вынес вопросы по эпидемиологической ситуации, реализации национальных проектов, оказанию государственной социальной поддержки гражданам, мониторингу экономической ситуации и мерах по обеспечению экономической устойчивости в условиях санкционного давления. «Количество санкций ежедневно увеличивается, мы, в свою очередь, должны больше производить и выращивать. Никаких угроз по срыву, которые предусматривают реализацию национальных проектов, у нас нет. Мы и дальше продолжаем строить социальные объекты, жилье, дороги», — отметил Казбек Коков. Первым пунктом повестки была рассмотрена текущая эпидемиологическая ситуация. Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов проинформировал, что в регионе сохраняется положительная динамика сокращения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Амбулаторную помощь по поводу симптомов ОРВИ, не исключающих COVID-19, получают 5102 человека. Это на 55% меньше, чем было две недели назад (11 462 чел) и в 3,5 раза меньше, чем на пике заболеваемости (18 548 чел). Число госпитализаций в сутки не превышает 35 человек, вдвое снизилось количество реанимационных больных. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации Минздрав КБР поэтапно сворачивает госпитали особо опасных инфекций и возвращает медучреждения к штатному режиму работы. Прекращен прием больных с коронавирусной инфекцией в госпитали Городской клинической больницы №2 в Нальчике и Центральной районной больницы г.о.Прохладный и Прохладненского муниципального района. С 10 марта прекращает прием пациентов госпиталь, располагающийся в 6-этажном здании Городской клинической больницы №1. Готовится возобновить работу хирургическое отделение Межрайонной многопрофильной больницы в Нарткале. Оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией будет осуществляться Центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. В соответствии с указом Главы КБР с сегодняшнего дня в республике в полном объеме возобновлена плановая медицинская помощь, в том числе диспансеризация и профосмотры, а также углубленная диспансеризация граждан, перенесших коронавирусную инфекцию. Председатель Правительства КБР Алий Мусуков рассказал о ходе реализации национальных проектов и государственных программ. В настоящее время муниципалитеты заключают контракты на проведение капитального ремонта школ по федеральной программе, а также в рамках национальных проектов по созданию комфортной среды, реализации культурных и образовательных программ. До конца марта контрактация должна быть закончена. Премьер-министр сообщил о досрочном завершении программы расселения из аварийного жилья, которая была рассчитана до 2023 года. Расселено 62 аварийных дома общей площадью свыше 17 тысяч кв метров. Жильем обеспечено 1034 жильца этих домов. Подготовлена новая программа сокращения жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 года по 30 декабря 2020 года, которая проходит согласование на федеральном уровне. Планируется расселить 19 многоквартирных домов общей площадью более 15 тысяч квадратных метров, в которых проживает 1861 человек. Информацию по социальной поддержке населения представил министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов. Он сообщил, что все региональные и федеральные выплаты осуществлены в полном объеме. Ассигнования на этот год составляют 10,8 миллиарда рублей, из них уже выплачено два миллиарда рублей. Прорабатывается новая мера поддержки семей с детьми от 8 до 16 лет, общая численность которых составляет более 108 тысяч детей. Министр отметил, что выплаты семьям будут начислены по критерию нуждаемости, федеральным министерством прорабатывается порядок предоставления данной социальной поддержки. Также Алим Асанов сообщил, что на сегодняшний день в республике социальные выплаты получают 58 тысяч пенсионеров, детские пособия по категории 3-7 лет начисляются на 26 287 детей, пособие на первого ребёнка получают 7587 семей, на третьего - 2305 семей. Глава республики поручил обеспечить эффективную организацию выплат всем нуждающимся. О мониторинге экономической ситуации в Кабардино-Балкарии и мерах по обеспечению экономической устойчивости в условиях действующих санкций в отношении Российской Федерации, а именно в сфере предпринимательства, банковского сектора, промышленности, торговли и сельского хозяйства доложили профильные министры. По информации министра экономического развития КБР Бориса Рахаева мониторинг рынка финансов, труда, товаров и услуг осуществляется министерством ежедневно. Банковский сектор «ведет себя спокойно, негативных моментов, всплеска просроченной задолженности не наблюдается». Министерством промышленности, энергетики и торговли КБР совместно с УФАС по КБР проводится ежедневный мониторинг цен на социально-значимые товары, мониторинг товарных запасов, анализ покупательской активности. «Поставки и торговля идут в штатном режиме», - отметил министр промышленности, энергетики и торговли КБР Шамиль Ахубеков. Глава республики, говоря о дальнейшем развитии экономики в складывающейся ситуации, подчеркнул, что в новых условиях необходимо активнее помогать субъектам малого и среднего предпринимательства осваивать новые рынки с учетом потребностей населения страны, региональных ресурсов и образовывающихся рыночных ниш. Казбек Коков дал поручение представить предложения по дополнительной поддержке предпринимательства в регионе. Для координации и оперативного решения вопросов, связанных с сезонными сельскохозяйственными работами, в республике создан оперативный штаб. По информации министра сельского хозяйства КБР Хасана Сижажева сформирована предварительная структура посевных площадей, планируется увеличение площадей под техническими культурами и картофелем. Глава республики поручил усилить ежедневный мониторинг хода посевной кампании, обеспечить поддержку аграриев республики. «Нам надо приложить максимум усилий, чтобы больше производить: вырастить, переработать и поставить на рынок. Необходимо мобилизоваться в этом направлении», - констатировал Казбек Коков. В завершение Глава Кабардино-Балкарии сообщил, что республика продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса. В ближайшее время из Кабардино-Балкарии будет направлено еще 100 тонн гуманитарного груза.