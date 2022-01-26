Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час»

Глава КБР Казбек Коков в дистанционном режиме провел «муниципальный час», в работе которого приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, первый заместитель Председателя Правительства КБР Муаед Кунижев, заместитель Председателя Правительства КБР Марат Хубиев, руководители министерств и ведомств, главы местных администраций.

В повестку «муниципального часа» Глава республики вынес ряд вопросов, направленных на выстраивание работы в муниципальных образованиях. Открывая еженедельную встречу с руководителями муниципальных администраций, Казбек Коков расставил акценты по текущей эпидемиологической ситуации. Он отметил, что в республике, как и прогнозировалось, наблюдается рост показателя заболеваемости. Увеличен охват населения тестированием, в сутки ПЦР-тесты и экспресс-тесты проходят до 3 тысяч человек. «В дальнейшем мы будем наращивать эту работу», - отметил Казбек Коков, напомнив, что с этой целью по его поручению было закуплено порядка 100 тысяч тест-систем.

Глава подчеркнул, что резкого роста госпитализаций нет — стационарно сейчас получают помощь порядка пятисот человек, однако идет увеличение амбулаторных больных с симптомами ОРВИ и коронавируса. На сегодня медицинскую помощь в амбулаторных условиях получают 6758 заболевших, в том числе 2567 детей. «Поликлиническая служба справляется», - сказал Коков. Он обратил внимание на кратный рост вызовов службы «скорой помощи» и количества звонков на горячую линию Минздрава КБР и поручил региональному правительству создать усиленный кол-центр «122» для помощи населению по всем вопросам, связанным с коронавирусом. Главам местных администраций поручено обеспечить по 10 легковых автомобилей для помощи поликлиническим подразделениям на территории муниципалитетов.

Также Казбек Коков поручил усилить контроль за работой систем жизнеобеспечения, коммунальных служб, общественного транспорта с учетом возможного дальнейшего увеличения числа заболевших, чтобы не допустить сбоев. Глава напомнил о важности продолжения работы по вакцинации населения, подчеркнув, что доля заболевших из числа вакцинированных составляет лишь 2-3 процента.

С докладом об итогах исполнения муниципальных бюджетов за 2021 год, бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов на 2022 год для эффективного решения социально важных вопросов выступила Елена Лисун. По информации министра, за 2021 год общая сумма доходов консолидированного бюджета республики составила более 57 миллиардов рублей, налоговых и неналоговых доходов поступило порядка 19 миллиардов рублей.

Председатель Правительства Алий Мусуков проинформировал о ходе организации работы по выполнению мероприятий федеральных и республиканских проектов, запланированных на 2022 год. На территории муниципалитетов будут реализовываться такие региональные проекты, как «Успех каждого ребенка», «Культурная среда», «Творческие люди», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». До середины февраля планируется завершить заключение соглашений между министерствами и муниципальными образованиями на получение средств для их реализации.

По итогам «муниципального часа» Глава КБР Казбек Коков дал ряд поручений, в том числе по дальнейшей работе в части совершенствования бюджетной политики республики, системы управления финансами на муниципальном уровне, организации работ по реализации федеральных и региональных проектов на территории муниципалитетов.