Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час»





Реализацию нацпроектов и текущую эпидемиологическую ситуацию в республике сегодня обсудили на муниципальном часе. Провел его Казбек Коков. Премьер-министр Алий Мусуков проинформировал, что национальные проекты исполнены почти на 70 процентов. Обсуждены вопросы по реализации программы аварийного жилья в Терском, Прохладненском и Майском районах. Особое внимание на совещании уделили эпидситуации. Рустам Калибатов отметил существенный прирост коронавирусных больных. В госпиталях в настоящее время развернуто 1257 коек, в реанимациях — 121 пациент, ежедневная смертность от ковида – до 4 человек. В ближайшее время в госпиталь особо опасных инфекций будет перепрофилирован Центр СПИД, затем — ЦРБ Терского муниципального района. При этом министр привел статистику по муниципалитетам: наименьшая смертность от коронавируса в тех районах, где провакцинировано наибольшее количество людей. Казбек Коков поручил создать контролирующую группу по проведению вакцинации во всех муниципалитетах и не прекращать информационную работу. Глава КБР анонсировал введение в республике в ближайшее время системы QR-кодов при посещении социальных и иных учреждений и организаций.