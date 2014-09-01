Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час»





Итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев 2021 года, реализация федеральных и республиканских проектов и программ, а также меры по противодействию распространению коронавируса стали главными темами «муниципального часа», который провел Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Рост заболеваемости коронавирусом в последнее время фиксируется в целом по стране, в том числе и в Кабардино-Балкарии. В реанимациях остаются 110 человек, а в госпиталях – больше тысячи больных. «Муниципальный час» Глава КБР начал с анализа статистических данных. Вакцинация населения по-прежнему является приоритетом в борьбе с коронавирусом, подчеркнул руководитель региона. Больше 300 тысяч жителей Кабардино-Балкарии еще могут сделать прививку по медицинским показаниям. На данный момент госпитали готовы принять 1187 человек. Каждый день сюда поступает по 80 с лишним больных, рассказал министр здравоохранения Рустам Калибатов. У большинства фиксируют поражение легких. Премьер Алий Мусуков представил предварительные итоги социально-экономического развития КБР за 9 месяцев этого года. Он обозначил основные цифры: объем отгруженных товаров оценивается в 38 с лишним миллиардов рублей, индекс промышленного производства уже превышает 90 процентов. Отмечается рост объемов продукции сельского хозяйства, а также в сфере строительства. С начала этого года республику посетили 840 тысяч туристов. Это в 2 раза выше прошлогодних показателей. Общий объем доходов Кабардино-Балкария превысил 35 миллиардов рублей. Говоря о реализации региональных проектов, Алий Мусуков отметил, что исполнение составило 65 процентов от общего объема финансирования. В Прохладном, Баксане, а также Эльбрусском районе работы по нацпроектам завершены. Председатель Правительства особо подчеркнул, что с начала года коммерческие кредиты не привлекались, за счет чего значимо сократились расходы на обслуживание госдолга.Глава республики особое внимание уделил теме отопительного сезона. По поручению руководителя региона, предприятия ЖКХ начали работы по вводу отопления в многоквартирных домах на две недели раньше планового срока в связи с похолоданием. Казбек Коков предупредил участников «муниципального часа», что на личном контроле необходимо держать все обращения, поступающие от населения и точечно прорабатывать возникающие проблемы.