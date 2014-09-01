Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час»





Вопросы вакцинации от коронавируса, готовность образовательных учреждений к новому учебному году и многое другое обсудили сегодня на «муниципальном часе» с Главой КБР Казбеком Коковым. Разговор с представителями министерств и муниципалитетов Глава республики начал с эпидемиологической ситуации. В регионе сохраняется рост заболеваемости коронавирусом, в госпиталях получают помощь более 700 человек, в реанимациях — 90. Дефицита коечного фонда нет, есть резервы. Казбек Коков высказался: введением ограничительных мер не решить вопрос профилактики распространения вируса. Необходимо более сознательное отношение к этому вопросу со стороны населения, в том числе в плане проведения крупных семейных мероприятий. О подготовке школ к 1 сентября доложил Анзор Езаов. Казбек Коков поручил Минпросвещения и муниципальным образованиям оперативно готовить проектно-сметную документацию капремонта школ — для включения в новую федеральную программу уже в этом году. В контексте темы Глава республики дал крайне негативную оценку тому, как идут работы в Пролетарском. Накануне Казбек Коков выезжал в Прохладненский район и лично проверил информацию, которая поступила во время «прямой линии» от местной жительницы. Факты подтвердились: ремонт затянут, есть вопросы к качеству. О ходе реализации мероприятий федеральных и республиканских программ проинформировал Алий Мусуков. По состоянию на сегодняшний день освоено 53 процента средств, выделенных в рамках восьми нацпроектов. Особая тема — санитарное состояние муниципалитетов. Также главам городов и районов рекомендовано активнее информировать население о необходимости подачи заявок на бесплатную газификацию. Профильная программа, которая охватит 5000 домовладений, начнется уже в октябре этого года.