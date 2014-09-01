Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час»





Вопросы вакцинации граждан республики, реализации нацпроектов, а также ряд других направлений социальной политики обсуждались сегодня на муниципальном часе, который провел Глава КБР. Руководитель региона подчеркнул: эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день не улучшается, идет рост заболевших, есть тенденция к росту числа больных в реанимациях. Принято решение развернуть в республике третий госпиталь на 200 коек. Также Казбек Коков напомнил об ограничении участников массовых мероприятий — не более 50 человек. По данным министра здравоохранения Рустама Калибатова, число вакцинированных в Кабардино-Балкарии превысило 80 тысяч, полный курс иммунизации прошли больше 43 тысяч. По реализации нацпроектов озвучено, что на сегодняшний день освоения средств превысило 44 процента, заключено 350 контрактов. В лидерах — Прохладный и Баксан, Лескенский, Эльбрусский, Урванский, Чегемский, Баксанский и Черекский районы.