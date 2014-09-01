Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час»





Вопросы организации водоснабжения населенных пунктов республики стали одной из основных тем для обсуждения на «муниципальном часе», который провел Глава КБР. О ходе реализации нацпроектов проинформировал председатель Правительства Алий Мусуков. Казбек Коков отметил, что на сегодняшний день от жителей поступают обращения по вопросам возникающих перебоев с водоснабжением. «Необходимо держать вопрос на контроле и точечно реагировать на каждое такое сообщение», подчеркнул руководитель республики. Глава поручил проверить качество управления на ресурсоснабжающих предприятиях в районах. Также на заседании прозвучало, что Кабардино-Балкария входит в число регионов с высокой активностью во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. На 2022 год предстоит выбрать семь территорий. Казбек Коков акцентировал внимание на необходимости оперативно начать процедуру подписания контрактов по итогам голосования, чтобы как можно раньше приступить к благоустройству.