Глава КБР Казбек Коков провел личный прием граждан

Глава КБР Казбек Коков провел традиционный личный прием граждан. Жители республики обратились к Казбеку Кокову за поддержкой по различным вопросам, в том числе, связанным с необходимостью дополнительной помощи людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, в получении высокотехнологичного лечения в специализированных медицинских центрах. Некоторые вопросы касались благоустройства и дорожного строительства. Так, жители улицы Пролетарской в городе Нарткала обратились с просьбой отремонтировать улицу, на которой проживают. Глава республики поручил Минтрансу КБР совместно с администрацией муниципалитета в оперативном порядке проработать обращение с выездом на место и подготовить необходимую проектную документацию для последующего решения вопроса.