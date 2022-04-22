Глава КБР Казбек Коков провел личный прием граждан в Приемной Президента РФ в КБР

Глава КБР Казбек Коков провел личный прием граждан, обратившихся в Приемную Президента России в Кабардино-Балкарской Республике.

За поддержкой обратились попавшие в трудную жизненную ситуацию семьи в которых есть дети, в том числе на попечении, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями и нуждающиеся в постоянном медицинском наблюдении.

По каждому из обращений даны соответствующие поручения об оказании необходимой помощи.

В проведении приема граждан принял участие главный федеральный инспектор КБР аппарата полномочного представителя Президента РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Тимур Макоев.