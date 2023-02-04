home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР Казбек Коков провел личный прием граждан

Глава КБР Казбек Коков провел личный прием граждан

04.02.2023 | 16:41
Глава КБР Казбек Коков провел личный прием граждан, обратившихся в приемную Всероссийской политической партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба Главы республики. Вопросы касались преимущественно коммунальной и дорожной инфраструктуры. Речь шла, в том числе, о водоснабжении некоторых участков улиц в поселке Адиюх. Также по поручению руководителя республики будет проработан аналогичный вопрос по водоотведению на одной из улиц в районе Александровка в Нальчике. Кроме того, по обращению Общественного совета селения Заюково Казбек Коков поручил ответственным ведомствам рассмотреть вопрос устройства освещения улицы Казаноко уже в текущем году.
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных