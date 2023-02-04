Глава КБР Казбек Коков провел личный прием граждан, обратившихся в приемную Всероссийской политической партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба Главы республики. Вопросы касались преимущественно коммунальной и дорожной инфраструктуры. Речь шла, в том числе, о водоснабжении некоторых участков улиц в поселке Адиюх. Также по поручению руководителя республики будет проработан аналогичный вопрос по водоотведению на одной из улиц в районе Александровка в Нальчике. Кроме того, по обращению Общественного совета селения Заюково Казбек Коков поручил ответственным ведомствам рассмотреть вопрос устройства освещения улицы Казаноко уже в текущем году.