home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР Казбек Коков провел личный прием граждан

Глава КБР Казбек Коков провел личный прием граждан

24.01.2023 | 13:52
Глава КБР Казбек Коков провел традиционный личный прием граждан. Среди обратившихся к Главе республики за поддержкой - попавшие в трудную жизненную ситуацию многодетные семьи, в которых есть дети с тяжелыми хроническими заболеваниями. В основном обращения касались улучшения жилищных условий. Также за поддержкой, в том числе по вопросам бытового характера обратились семьи мобилизованных в Кабардино-Балкарии военнослужащих. Казбек Коков поручил ответственным организовать содействие по обращениям граждан, исполнение поручений взял на контроль.
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных