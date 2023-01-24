Глава КБР Казбек Коков провел личный прием граждан

Глава КБР Казбек Коков провел традиционный личный прием граждан. Среди обратившихся к Главе республики за поддержкой - попавшие в трудную жизненную ситуацию многодетные семьи, в которых есть дети с тяжелыми хроническими заболеваниями. В основном обращения касались улучшения жилищных условий. Также за поддержкой, в том числе по вопросам бытового характера обратились семьи мобилизованных в Кабардино-Балкарии военнослужащих. Казбек Коков поручил ответственным организовать содействие по обращениям граждан, исполнение поручений взял на контроль.